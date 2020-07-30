اليونان تعرب عن رغبتها في الحوار مع تركيا

أعربت الحكومة اليونانية اليوم الخميس، عن رغبتها في الحوار مع تركيا حول ترسيم حدود المناطق البحرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليو بيتساس في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي تناول المستجدات في بحري إيجه، والمتوسط: "يجب إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، خاصة عند التوترات بين البلدين".

وأضاف: "نريد الحوار مع تركيا لترسيم الحدود البحرية على غرار اتفاقنا مع إيطاليا".

ووقعت اليونان وإيطاليا في يونيو الماضي على اتفاقية لترسيم الحدود في البحر الأيوني، وإقامة منطقة اقتصادية حصرية.

ويستمر الصراع بين قبرص واليونان ومصر من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز هناك.

وتنفذ تركيا منذ مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز بـ"إذن" من جمهورية شمال قبرص التركية في مياه المتوسط.

المصدر: "الأناضول"