ترامب يجدد انتقاده التصويت عبر البريد ويطالب بكشف نتائج الانتخابات ليلة الاقتراع

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لخيار إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر البريد، وقال إن نتائج الانتخابات يجب أن تعلن في ليلة الاقتراع.

وكتب ترامب في حسابه على "تويتر": "يجب معرفة النتائج في ليلة الانتخابات، وليس في غضون أيام أو أشهر، أو حتى بعد سنة من إجرائها!"، في إشارة إلى التصويت عبر البريد الذي قد يستغرق وقتا أطول لفرز الأصوات.

Must know Election results on the night of the Election, not days, months, or even years later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

وكان ترامب أعرب في وقت سابق عن معارضته الشديدة لإجراء التصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة القادمة، مرجحا إمكانية تأجيل الانتخابات على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وقال: "التصويت عبر البريد في عام 2020 سيؤدي إلى انتخابات أقل دقة ستكون أكثر احتيالا في التاريخ، وسيحرج الولايات المتحدة إحراجا ضخما".

المصدر: RT