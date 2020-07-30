بيلوسي ترد على اقتراح ترامب تأجيل الانتخابات الرئاسية

علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على اقتراح الرئيس دونالد ترامب تأجيل الانتخابات حتى تجرى "على نحو مناسب وآمن وموثوق به".

واستشهدت بيلوسي في تغريدة على "تويتر" بفقرة من الدستور تشير إلى أن تأجيل الانتخابات الرئيسية يقرره الكونغرس.

وكتبت على حسابها: "تنص المادة 2، القسم 1 من الدستور على ما يلي: يمكن للكونغرس تحديد وقت اختيار الناخبين، واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، على أن يكون نفس اليوم في جميع أرجاء الولايات المتحدة".

Article II, Section 1 of the Constitution states:



“The Congress may determine the Time of choosing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States.” https://t.co/NIaa7mQVnn — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 30, 2020

وكان ترامب أعرب عن معارضته الشديدة لإجراء التصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة القادمة، مرجحا إمكانية تأجيل الانتخابات على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وقال في تغريدة: "التصويت العام عبر البريد (وليس التصويت غيابيا الذي يمثل أمرا جيدا) في عام 2020 سيؤدي إلى انتخابات أقل دقة ستكون أكثر احتيالا في التاريخ، وسيحرج الولايات المتحدة إحراجا ضخما".

المصدر: RT