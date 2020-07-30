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بيلوسي ترد على اقتراح ترامب تأجيل الانتخابات الرئاسية

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بيلوسي ترد على اقتراح ترامب تأجيل الانتخابات الرئاسية
Reuters YG
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيس دونالد ترامب
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علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على اقتراح الرئيس دونالد ترامب تأجيل الانتخابات حتى تجرى "على نحو مناسب وآمن وموثوق به".

واستشهدت بيلوسي في تغريدة على "تويتر" بفقرة من الدستور تشير إلى أن تأجيل الانتخابات الرئيسية يقرره الكونغرس.

وكتبت على حسابها: "تنص المادة 2، القسم 1 من الدستور على ما يلي: يمكن للكونغرس تحديد وقت اختيار الناخبين، واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، على أن يكون نفس اليوم في جميع أرجاء الولايات المتحدة".

وكان ترامب أعرب عن معارضته الشديدة لإجراء التصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة القادمة، مرجحا إمكانية تأجيل الانتخابات على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وقال في تغريدة: "التصويت العام عبر البريد (وليس التصويت غيابيا الذي يمثل أمرا جيدا) في عام 2020 سيؤدي إلى انتخابات أقل دقة ستكون أكثر احتيالا في التاريخ، وسيحرج الولايات المتحدة إحراجا ضخما".

المصدر: RT

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