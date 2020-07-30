 
مباشر

فيتنام.. تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم

فيتنام.. تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters KHAM
تدابير احترازية ضد كورونا في فيتنام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/of5j

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42 حالة منذ عودة التفشي في نهاية الأسبوع الماضي.

وسُجلت 8 إصابات في مدينة دانانغ، بينما رصدت إصابة واحدة في العاصمة هانوي.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء العدوى إلى 459، مع عدم وجود وفيات، وفقا لبيان وزارة الصحة.

ويخضع حاليا 81 ألف شخص لإجراءات الحجر الصحي بالبلاد، بعد أن كانوا 12 ألفا يوم الاثنين.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا