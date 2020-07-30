أعلنت السلطات الصحية في فيتنام تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42 حالة منذ عودة التفشي في نهاية الأسبوع الماضي.

وسُجلت 8 إصابات في مدينة دانانغ، بينما رصدت إصابة واحدة في العاصمة هانوي.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء العدوى إلى 459، مع عدم وجود وفيات، وفقا لبيان وزارة الصحة.

ويخضع حاليا 81 ألف شخص لإجراءات الحجر الصحي بالبلاد، بعد أن كانوا 12 ألفا يوم الاثنين.

المصدر: "رويترز"