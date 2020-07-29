البرازيل تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات بفيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه يوم الأربعاء، حيث بلغت الإصابات الجديدة 69074 والوفيات 1595.

وطبقا لأرقام الوزارة فإن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 2.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و90134 وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وتعتبر أمريكا اللاتينية إحدى أكبر البؤر لانتشار فيروس كورونا في العالم.

المصدر: "رويترز"