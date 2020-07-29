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الحرس الثوري الإيراني يرصد قاعدة "العديد" الأمريكية من الفضاء (صور)

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الحرس الثوري الإيراني يرصد قاعدة
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نشرت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني صورا ملتقطة بواسطة القمر الصناعي الإيراني "نور" لقاعدة "العديد" مركز تجمع القوة الجوية لقوات "سنتكوم" الأمريكية في قطر.

وكانت القوة الجوفضائية الإيرانية قد اعلنت من قبل رصد منطقة مناورات "الرسول الأعظم" الإيرانية بواسطة القمر الصناعي "نور".

وتمكن القمر الصناعي "نور" من تصوير قاعدة "العديد" في قطر بصورة عالية الدقة.

الحرس الثوري الإيراني يرصد قاعدة

الحرس الثوري الإيراني يرصد قاعدة

وكانت القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري قد أطلقت قبل عدة اشهر القمر الصناعي العسكري "نور" ووضعته في مدار على بعد 425 كم عن سطح الأرض.

وتعد قاعدة "العديد" أكبر قاعدة جوية للقوات الأمريكية غرب آسيا، ويتواجد فيها حسب بعض المصادر 13 الف عنصر من تلك القوات.

المصدر: central-media.org

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