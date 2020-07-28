إسرائيل.. 2210 إصابات جديدة بكورونا و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 2210 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت معطيات الوزارة، التي نشرتها مساء الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 65791 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 486.

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وأكدت الوزارة أن هناك 33148 حالة نشطة بفيروس كورونا في البلاد، بينهم 316 مصابا بحالة خطيرة، ومنهم 97 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن إسرائيل تشهد مؤخرا زيادة في الإصابات بفيروس كورونا، وقالت عدة مستشفيات إنها وصلت إلى 100% من قدراتها الاستيعابية.

المصدر: نوفوستي