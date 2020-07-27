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إسرائيل.. أكثر من 1200 إصابة جديدة بكورونا والمستشفيات تدق ناقوس الخطر

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إسرائيل.. أكثر من 1200 إصابة جديدة بكورونا والمستشفيات تدق ناقوس الخطر
Globallookpress Gil Cohen Magen/Xinhua
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1205 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى حالتي وفاة جديدتين منذ يوم الأحد.

وأفادت وزارة الصحة مساء الاثنين بأن هناك 35982 حالة نشطة بفيروس كورونا في الوقت الحالي، 739 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات، وبينهم 310 أشخاص بحالة خطر، يحتاج 96 منهم إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

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وحسب معطيات الوزارة، فإن إجمالي عدد المصابين بكورونا في إسرائيل بلغ 62626 شخصا منذ بدء الوباء، وحصيلة الوفيات 474 حالة.

ودق عدد من المستشفيات ناقوس الخطر، حيث أعلن مركز هداسا الطبي في القدس، ومستشفيات أخرى أنها تعمل بـ 100% من قدراتها الاستيعابية حاليا، مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات.

المصدر: يديعوت أحرونوت

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