إسرائيل.. وفاة 11 شخصا خلال اليوم الماضي جراء إصابتهم بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن وفاة 11 شخصا جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 473 منذ بدء تفشي الوباء.

إلى ذلك قالت الوزارة إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 62626 حتى صباح اليوم، مضيفة أن 300 مصاب حالتهم خطيرة، بينهم 104 تم وصلهم بجهاز التتفس الإصطناعي.

وتماثل للشفاء منذ بدء تفشي الوباء في إسرائيل 27077 شخصا، فيما لا يزال 35076 آخرين حاملين للفيروس.

المصدر: RT