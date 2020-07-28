شفاء رئيسة بوليفيا من فيروس كورونا

أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز شفاءها من فيروس كورونا.

وشكرت الرئيسة مؤيديها عبر "تويتر"، يوم الاثنين، مؤكدة عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.

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وكانت آنييز قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس يوم 9 يوليو الجاري، وذلك على خلفية إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء بفيروس كورونا.

يشار إلى أن بوليفيا سجلت 69429 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 2538 حالة وفاة. واضطرت سلطات البلاد تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل إلى أكتوبر بسبب الوباء.

يذكر أن الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، هي ثاني رئيس أمريكي لاتيني يصاب بكورونا ويشفى منه، حيث سبقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالإصابة والتعافي، وأعلن أمس الثلاثاء عودته إلى مزاولة مهامه وعمله كالمعتاد بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد، للكشف عن كورونا، خلوه من الإصابة.

المصدر: نوفوستي + رويترز