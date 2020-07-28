 
مباشر

شفاء رئيسة بوليفيا من فيروس كورونا

أخبار العالم

شفاء رئيسة بوليفيا من فيروس كورونا
Reuters David Mercado
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oenm

أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز شفاءها من فيروس كورونا.

وشكرت الرئيسة مؤيديها عبر "تويتر"، يوم الاثنين، مؤكدة عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.

إقرأ المزيد
رئيسة بوليفيا جانين آنييز تعلن إصابتها بفيروس كورونا
رئيسة بوليفيا جانين آنييز تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكانت آنييز قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس يوم 9 يوليو الجاري، وذلك على خلفية إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء بفيروس كورونا.

يشار إلى أن بوليفيا سجلت 69429 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 2538 حالة وفاة. واضطرت سلطات البلاد تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل إلى أكتوبر بسبب الوباء.

يذكر أن الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، هي ثاني رئيس أمريكي لاتيني يصاب بكورونا ويشفى منه، حيث سبقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالإصابة والتعافي، وأعلن أمس الثلاثاء عودته إلى مزاولة مهامه وعمله كالمعتاد بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد، للكشف عن كورونا، خلوه من الإصابة.

المصدر: نوفوستي + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا