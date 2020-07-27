أردوغان: إعادة فتح "آيا صوفيا" للعبادة يمثل ميلاد أمة من جديد

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن إعادة افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة "يمثل ميلاد أمة من جديد".

وقال أردوغان في أعقاب اجتماع للحكومة، اليوم الاثنين: "نعتقد أن عودة آيا صوفيا كمكان للعبادة بدلا من متحف، يبعث السرور في نفوس الناس من كافة الأديان".

وأضاف: "مع إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة نشهد ميلاد أمة من جديد".

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وتابع: "نقسم اليوم مجددا على أننا لن نسمح لأحد بالتطاول على أذاننا وعلمنا ووطننا"، مشيرا إلى أن فريقا أمنيا من 500 شخص سيتولى بشكل مستمر حماية "آيا صوفيا".

وأكد أن "آيا صوفيا" ستظل مفتوحة على مدار 24 ساعة بشكل دائم، مشيرا إلى أنه يمكن للمسيحيين أيضا زيارتها بعد تحويلها إلى مسجد مجددا.

وأضاف أنه سيتم إجراء أعمال ترميم من الداخل والخارج للمسجد، وتقديمه "بحلة جديدة للبشرية جمعاء، على رأسها العالم الإسلامي"، بالإضافة إلى العالم المسيحي.

يذكر أنه تم تحويل "آيا صوفيا" من متحف إلى المسجد هذا الشهر بعد إلغاء قرار عام 1934 بشأن فتح المتحف فيه، ما أثار قلقا لدى بعض الدول وممثلي الكنائس المسيحية ومنظمات دولية خاصة بالثقافة والتراث العالمي مثل "يونيسكو".

المصدر: الأناضول