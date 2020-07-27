المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تقترح خطة لحل أزمة مالي

اقترحت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" خطة من أربع نقاط لحل الأزمة السياسية في مالي، وتشمل إعادة جانب من الانتخابات المحلية المتنازع عليها وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

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وقال زعماء "إيكواس" في بيان عقب القمة التي انعقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الاثنين، إنهم يريدون تنفيذ الخطة خلال عشرة أيام.

ويقود جهود حل الأزمة أربعة من رؤساء دول المجموعة، وهم الرئيس السينغالي ماكي صال، والإيفواري الحسن واتارا، والنيجيري محمادو إيسوفو، والغاني نانا أكوفو-أدو، وذلك بعد إخفاق وفد التكتل الإقليمي بإيجاد تسوية بين الفرقاء السياسيين.

وكانت العاصمة باماكو شهدت توترات أغلق خلالها شبان غاضبون الشوارع الرئيسية، وتوقف العمل في أغلب الإدارات الحكومية والبنوك، ودعت الحكومة المواطنين إلى التزام المنازل.

المصدر: وكالات