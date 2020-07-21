4 رؤساء من دول غرب إفريقيا يقودون وساطة جديدة لحل أزمة مالي

أوفدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" وساطة جديدة لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بمالي، وذلك في محاولة لتقريب المواقف بين الحكومة والمعارضة.

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ويقود الوساطة التي تبدأ الخميس، أربعة من رؤساء دول المجموعة، وهم الرئيس السينغالي ماكي صال، والإيفواري الحسن واتارا، والنيجيري محمادو إيسوفو، والغاني نانا أكوفو-أدو، وذلك بعد إخفاق وفد التكتل الإقليمي بإيجاد تسوية بين الفرقاء السياسيين.

ورفضت المعارضة في وقت سابق، مقترحات وساطة وفد "إيكواس"، أبرزها تشكيل فوري لحكومة وحدة وطنية، وإنشاء محكمة دستورية جديدة قائمة على "قاعدة توافقية".

وفي سياق الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة، طرح الاتحاد الإفريقي، خارطة طريق لحل أزمة الخلاف السياسي القائمة بين الرئيس كيتا و"حركة 5 يونيو"، ودعتهم إلى "دارستها بعناية، وفقا للمصالح الكبرى لمالي حفاظا على أمن واستقرار البلاد".

وشهدت العاصمة باماكو الاثنين، توترات أغلق خلالها شبان غاضبون الشوارع الرئيسية، وتوقف العمل في أغلب الإدارات الحكومية والبنوك، ودعت الحكومة المواطنين إلى التزام المنازل.

المصدر: صحراء ميديا