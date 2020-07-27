أذربيجان تعلن عن إجراء مناورات عسكرية مع تركيا

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن إجراء تدريبات عسكرية أذرية تركية مشتركة على أراضي البلاد في الفترة ما بين 29 يوليو و10 أغسطس.

وقالت الدفاع الأذرية في بيان لها اليوم الاثنين: "بموجب اتفاق التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا، ووفقا للخطة السنوية، ستجري في أراضي بلادنا مناورات أذربيجانية تركية تكتيكية مشتركة واسعة النطاق، بماشاركة القوات البرية والجوية للطرفين تتضمن رمايات بالذخيرة الحية".

وأضاف البيان أن المناورات ستشمل أفرادا وعربات مدرعة ومنشآت مدفعية ومدافع هاون، إضافة سلاح الجو ووسائط الدفاع الجوي لجيوش البلدين.

ووفقا لخطة المناورات، ستجري التدريبات بمشاركة القوات البرية في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس في باكو وجيب نختشيفان الواقع بين أرمينيا وإيران، بينما ستجرى التدريبات بمشاركة الطيران الحربي في الفترة من 29 يوليو إلى 10 أغسطس في العاصمة باكو ونختشيفان، إضافة إلى مدن وغانجا وكوردامير ويفلاخ وسط البلاد.

إقرأ المزيد

وتأتي هذه المناورات وسط استمرار التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، الذي أشعلته اشتباكات حدودية بين البلدين اندلعت في 12 يوليو، قالت باكو إنها خسرت خلالها 12 عسكريا أذربيجانيا، بينهم جنرال، فيما أفادت يريفان بمقتل 5 عسكريين، وإصابة 9 آخرين إضافة إلى مدني واحد.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن التسبب بالنزاع، فيما اصطفت أنقرة بشكل كامل مع باكو، حيث أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده "لن تتردد أبدا" في التصدي لأي هجوم على حقوق وأراضي أذربيجان.

المصدر: RT