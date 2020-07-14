أردوغان: تركيا لن تتردد في التصدي للهجوم على أذربيجان

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده "لن تتردد أبدا" في التصدي لأي هجوم على حقوق وأراضي أذربيجان.

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وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة: "أدين بشدة الهجمات التي شنتها أرمينيا ضد أذربيجان الصديقة والشقيقة. تركيا لن تتردد أبدا في التصدي لأي هجوم على حقوق وأراضي أذربيجان".

واعتبر أردوغان أن الاعتداء على حدود أذربيجان بالأسلحة الثقيلة هو مؤشر على أنها تتعرض لهجوم متعمد.

وأشار إلى أن هجمات أرمينيا على أذربيجان تتجاوز الحدود بهدف إطالة "أزمة إقليم قرة باغ الأذربيجاني" وخلق منطقة صراع جديدة.

وأعرب الرئيس التركي عن قلقه من تحول التوتر المستمر منذ احتلال قرة باغ إلى صراع بفعل هجمات أرمينيا "الممنهجة والمتهورة".

وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مواصلة تركيا "الوقوف إلى جانب القوات المسلحة الأذربيجانية ضد أرمينيا المستمرة في نهجها العدائي".

وتشهد الحدود الأذربيجانية الأرمينية اشتباكات مسلحة مستمرة منذ 12 يوليو أسفرت حتى الآن، حسب باكو، عن مقتل 11 عسكريا أذربيجانيا، بينهم جنرال، فيما أعلنت يريفان عن مقتل ضابطين اثنين وسقوط 5 مصابين، وسط اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن هذا التوتر.

المصدر: "الأناضول" + وكالات