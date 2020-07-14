وزير الدفاع التركي: سنواصل الوقوف إلى جانب الجيش الأذربيجاني ضد أرمينيا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن تركيا ستواصل "الوقوف إلى جانب القوات المسلحة الأذربيجانية ضد أرمينيا المستمرة في نهجها العدائي".

وجاء التصريح التركي بعد يوم من اندلاع اشتباكات بين قوات أذربيجانية وقوات أرمينية على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن 4 من جنودها قتلوا وأصيب 5 آخرون، في حين تحدثت وزارة الدفاع في أرمينيا عن إصابة اثنين من جنودها.

وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق نيران المدفعية.

وتشهد الحدود الأذربيجانية - الأرمينية توترا منذ عقودا بسبب النزاع على منطقة قرة باغ، وهو جيب جبلي يقع على الحدود بين البلدين.

المصدر: وكالات