إندونيسيا.. الإصابات بكورونا تتجاوز 100 ألف والوفيات 4838

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا 100 ألف بعد إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 1525 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات على موقع وزارة الصحة الإندونيسية ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء إلى 100303 حالات إصابة مؤكدة.

وزاد عدد الوفيات المرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس بواقع 57 حالة جديدة سجلت يوم أمس، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 4838 حالة وفاة، وفقا للبيانات الرسمية.

المصدر رويترز