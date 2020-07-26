المبعوث الأمريكي: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيقوض أمن الشرق الأوسط

اعتبر براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، أن السماح بانقضاء مدة حظر الأسلحة على إيران سيقوض بشكل خطير السلم والأمن في الشرق الأوسط.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن هوك قوله في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى قطر اليوم الأحد: "لا أحد يعتقد أنه ينبغي لإيران امتلاك القدرة على بيع وشراء الأسلحة التقليدية".

وجدد هوك اتهام طهران بأنها تستمر في انتهاك حظر الأسلحة، وأضاف أن الصراعات في سوريا وأماكن أخرى ستتفاقم إذا تم رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرت اليوم الأحد، ذكر هوك أنه أجرى محادثات في تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، وإحدى محطات جولته التي ستشمل دولا خليجية وأوروبية، في مسعى لإقناع مجلس الأمن بضرورة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عاما والذي ينتهي في 18 أكتوبر المقبل.

وأضاف: "عدم تمديد هذا القرار سيعني مزيدا من الأخطار على كل شعوب المنطقة ودولها وعلى أصدقائنا في الخليج وفي العالم. إن عدم تمديد هذا القرار سيعني مزيدا من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، ومزيدا من الأسلحة الإيرانية لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرها"، وهذا ما "نرفضه جملة وتفصيلا".

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يذكر أن روسيا والصين تعارضان محاولات واشنطن لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وقالت الخارجية الروسية في وقت سابق إن "النظام الخاص المعمول به حاليا بشأن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إيران يجب أن ينتهي بعد انقضاء خمس سنوات" على الاتفاق النووي.

المصدر: "رويترز" + "الشرق الأوسط"