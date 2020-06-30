بومبيو يحث مجلس الأمن على تمديد حظر السلاح المفروض على إيران

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى قبل انتهائه في أكتوبر.

وأشار مايك بومبيو في اجتماع افتراضي للمجلس، إلى أن إيران ليست "بلدا ديمقراطيا يتحلى بالمسؤولية مثل أستراليا أو الهند وينبغي محاسبتها".

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وكانت الولايات المتحدة وزعت في وقت سابق من الشهر الجاري مسودة قرار بهذا الصدد على أعضاء المجلس الخمسة عشر لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) أشارتا إلى معارضتهما للإجراء.

وقال بومبيو: "لا تأخذوا هذا من الولايات المتحدة، استمعوا إلى الدول في المنطقة من إسرائيل إلى الخليج، دول الشرق الأوسط تتحدث بصوت واحد وهو: مددوا حظر السلاح".

وأضاف قائلا "هذا المجلس عليه مسؤولية الإنصات لها (دول المنطقة)".

وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينبغي ألا يرفع الحظر عن إيران.

وينتهي الحظر في منتصف أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015.

واجتمع المجلس يوم الثلاثاء، لبحث التقرير الأخير للأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش الخاص بتنفيذ حظر الأسلحة وقيود أخرى مفروضة بموجب الاتفاق النووي.

وذكر تقرير غوتيريش أن صواريخ كروز استخدمت في هجمات عديدة على منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي "إيرانية المنشأ".

وهددت واشنطن بتفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران المدرجة بالاتفاق النووي إذا فشلت في تمديد حظر السلاح وذلك رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة صعبة وفوضوية.

المصدر: رويترز