المكسيك تسجل 6751 إصابة و729 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 6751 إصابة و729 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في تراجع طفيف مقارنة مع أرقام الجمعة.

وأفادت الوزارة، في بيانات جديدة نشرتها مساء السبت بالتوقيت المحلي، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6751، مقابل 7573 في إحصائية الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 385036.

وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 729 حالة، مقابل 737 الجمعة، ليبلغ نقطة 43374.

وسبق أن أشارت السلطات المكسيكية إلى أن الحصيلة الحقيقية للمصابين بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

المصدر: وكالات