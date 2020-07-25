على خلفية زيادة التوترات بين أنقرة وجيرانها الإقليميين.. تدريبات لسلاح الجو التركي شرق المتوسط

أجرى سلاح الجو التركي تدريبات في أجواء منطقة شرق المتوسط، على خلفية زيادة التوترات بين أنقرة وجيرانها الإقليميين.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في تغريدة نشرتها اليوم السبت عبر حسابها في "تويتر" أن قيادة القوات الجوية أجرت الخميس 23 يوليو "مهاما تدريبية في شرق المتوسط"، مرفقة بصور ومقاطع فيديو حول التدريبات.

Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de eğitim görevi icra edilmiştir.#MSB#TSKpic.twitter.com/Eo7JOlD9ym — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2020

ويأتي ذلك في ظل تصعيد التوترات بسبب مشاريع التنقيب التي تنفذها تركيا في شرق المتوسط رغم احتجاجات جارتيها اليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وشهدت العلاقات بين أنقرة وأثينا مؤخرا، تصعيدا جديدا على خلفية قرار السلطات التركية إعادة تحويل متحف "آيا صوفيا" التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى مسجد.

ولا يزال الوضع في ليبيا مصدر تصعيد آخر في المنطقة، حيث تقدم تركيا دعما مباشرا إلى أحد طرفي النزاع، حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات.

المصدر: RT