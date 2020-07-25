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رئيس البرازيل يعلن خلوه من فيروس كورونا

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رئيس البرازيل يعلن خلوه من فيروس كورونا
Reuters ADRIANO MACHADO
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أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم السبت، أن نتيجة اختباره الجديد للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية (غير مصاب)، وذلك بعد أن تأكدت إصابته بالفيروس في 7 الشهر الحالي.

وكتب بولسونارو عبر تويتر: "نتيجة اختبار فيروس كورونا - سلبية. أتمنى يوما طيبا للجميع"، وأرفق المنشور بصورة تظهره مبتسما ورافعا إبهامه إلى الأعلى في إشارة للرضا.

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وكانت ثلاثة فحوص سابقة خضع لها بولسونارو منذ إصابته، ظهرت إيجابية.

والرئيس بولسونارو (65 عاما) من أبرز منتقدي القيود التي يتم فرضها على مختلف قطاعات الإقتصاد لإحتواء تفشي الفيروس في بلده الذي سجل أكثر من مليونين و280 ألف إصابة، ليحل ثانيا، بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

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