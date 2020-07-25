الولايات المتحدة.. أكثر من ألف وفاة بكورونا لليوم الرابع والإصابات فوق الـ70 ألفا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم الرابع على التوالي أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية من جديد عتبة الـ70 ألفا.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة رصدت خلال يوم أمس الجمعة 1130 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كويد-19"، مقابل 1114 وفاة الخميس و1195 وفاة الأربعاء و1082 وفاة الثلاثاء.

وسجلت الولايات المتحدة خلال يوم أمس، بناء على إحصاءات الجامعة التي تعد من المصادر الأكثر مصداقية في إحصاءات كورونا على مستوى العالم، 73715 إصابة بـ"كوفيد-19"، مقابل 68663 إصابة في اليوم السابق.

ورصدت في الولايات المتحدة حتى اليوم، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز، 4113224 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 145556 حالة وفاة و1261624 حالة شفاء، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وعادت وتيرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة إلى الارتفاع في الأسابيع الماضية مع رصد بعض الولايات زيادة قياسية في أعداد المصابين، وسط خلافات عميقة بين الحكومة الفدرالية وحكام عدد من الولايات والمدن الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الجائحة.

المصدر: RT