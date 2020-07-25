 
مباشر

ترامب: أندم أحيانا على التسرع بنشر تغريدات على "تويتر"

أخبار العالم

ترامب: أندم أحيانا على التسرع بنشر تغريدات على
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odzn

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يندم أحيانا على ما يقوم بنشره على "تويتر"، معترفا أن استخدامه لمنصة التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون "مندفعا".

وفي معرض رده على سؤال خلال مقابلة مع مؤسس "بارستول سبورتس" ديف بورتنوي، عما إذا كان لديه أفكار أخرى حول ما قام بنشره، قال ترامب: "في كثير جدا من الأحيان".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه قد يستفيد من التعامل بشكل أكثر حذرا.

وتابع قائلا إن المشكلة لا تتعلق بتصريحاته على الإنترنت، بل عندما يقوم بإعادة تغريدات حسابات معجبين.

وأفاد ترامب بأن "إعادة التغريد دائما فى الغالب ما تسبب لك المشاكل"، مشيرا إلى أنه لا يفحص بعناية بشكل دائم الأشخاص الذين يعيد تغريداتهم.

ويقوم الرئيس في بعض الأحيان بإعادة تغريدات حسابات يبدو أنها تنتمي إلى مؤيدي نظرية المؤامرة وعنصريين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا