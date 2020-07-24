ترامب يوقع أربعة أوامر تنفيذية لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى خفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفات طبية، وذلك في إجراء يتخذه قبل أشهر معدود من انتخابات الرئاسة.

وقال ترامب، في مراسم التوقيع مساء اليوم الجمعة، إن الأمر الأول سيسمح باستيراد أدوية أرخص يتم شراؤها بوصفات طبية من دول أجنبية مثل كندا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الأمر الثاني يطالب بمنح التنزيلات، التي تقدمها شركات الأدوية ويتمتع بها الوسطاء، للمرضى الذين يجب عليهم شراء هذه العقاقير.

وأوضح أن الإجراء الثالث يهدف إلى خفض سعر الأنسولين، بينما ينص الأمر الرابع على إلزام نظام "Medicare" الطبي الحكومي بشراء الأدوية بنفس الأسعار التي تدفعها الدول الأخرى.

واعتبر ترامب في كلمته أن الوسطاء يقومون بمجرد خداع لمستخدمي "Medicare" ويكسبون ثروات كبيرة على حساب المرضى، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الأدوية أعلى في الولايات المتحدة بنسبة 50% أو أكثر من نفس العقاقير التي تباع في الدول الأخرى.

ويأتي اتخاذ هذه الإجراءات قبل أشهر معدودة من انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020، حيث يسعى ترامب، الذي يمثل الحزب الجمهوري، إلى الفوز بولاية ثانية، وذلك في وقت يواجه انتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات