"دوغلاس" يضرب أرخبيل جزر هاواي

قال المركز الوطني للأعاصير، يوم الجمعة، إن إعصارا قويا من الفئة الثالثة وقوته 120 ميلا في الساعة يمر عبر المحيط الهادئ، من المتوقع أن يضرب أجزاء من أرخبيل جزر هاواي نهاية الأسبوع.

وقد يكون "دوغلاس" أول إعصار يضرب الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا، مما يعقد الخطط الأمنية للمسؤولين في الولاية.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن "دوغلاس" زادت قوته يوم الجمعة ومن المتوقع أن يلقي أمطارا غزيرة إلى جانب الأمواج العاتية والرياح الخطيرة إلى جزر هاواي ليل السبت أو صباح الأحد.

وأشار المركز إلى أن العاصفة يمكن أن تتسبب في سقوط ما يصل إلى 15 بوصة من الأمطار على أجزاء من هاواي، مما قد يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وكانت المقاطعات في جميع أنحاء هاواي تعمل على تجهيز ملاجئ الطوارئ للأشخاص الذين يجبرون على مغادرة منازلهم، لكن عمدة هونولولو، كيرك كالدويل، صرح بأن جائحة فيروس كورونا عقدت هذه العملية بشدة، حيث تعني متطلبات الإبعاد الاجتماعي أن كل شخص محمي سيحتاج إلى مساحة أكبر بكثير.

وأضاف كالدويل أن ذلك يعني ضرورة إيجاد المزيد من الملاجئ والمزيد من المتطوعين.

المصدر: رويترز