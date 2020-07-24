سيف خطيب مسجد آيا صوفيا يسرق الأضواء (فيديو)

سرق سيف رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، الأضواء لدى صعوده إلى منبر مسجد "آيا صوفيا" في أول خطبة جمعة منذ 86 عاما.

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وجلس أرباش على درجات المنبر وبيده السيف، محاولا إعادة إحياء العادة التي كانت لدى السلاطين العثمانيين. وفي دلالة تاريخية هامة، رُفعت راية الأهله الثلاثة على منبر خطيب آيا صوفيا، وهي أيضا من عادات العثمانيين.

ورفع السيف أثناء الخطبة تقليد قديم يعود إلى السلطان العثماني محمد الثاني، قبل فتحه القسطنطينية (اسطنبول)، عندما كانت إدرنة عاصمة للدولة العثمانية.

والثلاث أهلة في الراية الخضراء، تدل على القارات الثلاث، وهي أوروبا وآسيا وإفريقيا، والراية الخضراء هي شعار جيش الخلافة، واللون الأخضر يمثل هيمنة الإسلام على القارات الثلاث.

وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، في إقامة الصلاة الأولى بمسجد آيا صوفيا، بعد أن تم تحويل هذا الصرح التاريخي من موقع أثري للتراث العالمي إلى مسجد.

وتم السماح لحوالي 500 شخص بدخول المسجد للصلاة، في حين أدى الآلاف الصلاة خارجه.

المصدر: وكالات