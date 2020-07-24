قوارب المهاجرين "غزت" جزيرة إيطالية الليلة الماضية

أكدت مصادر أمنية إيطالية، اليوم الجمعة، أن عمليات رسو قوارب الهجرة بقيت مستمرة خلال الليلة الماضية على سواحل جزيرة لامبيدوزا بصقلية الإيطالية.

وقالت المصادر، إن "رجال دوريات الشرطة وقوات حرس الموانئ، اشتركت في 5 عمليات إنقاذ، حملت أكثر من 100 شخص إلى الجزيرة".

وأضافت، أن "عمليات الرصد والإنقاذ والرسو المستقلة يستمر حدوثها منذ أسابيع".

وذكرت، أنه "خلال اليومين الماضيين، وصل ما يقارب الألف مهاجر إلى الجزيرة"، التي توشك على الانهيار الآن، فمقارنة بسعتها التي تصل إلى 95 شخصا، كان هناك فيها في الواقع، قبل وصول الوافدين الجدد أمس، أكثر من 750 شخصا، بينما تستمر محاولة إخلائها بعمليات نقل المهاجرين إلى ميناء إيمبيدوكلي".

بدوره، قال زعيم حزب "الرابطة" الإيطالي ماتيو سالفيني، إن "هذه ليست الهجرة، إنها فوضى.. هناك إتجار مخجل بالبشر تتواطأ الحكومة الإيطالية فيه".

المصدر: "آكي الإيطالية"