إيطاليا.. وصول 67 تونسيا إلى جزيرة لامبيدوزا

نقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر أمنية إيطالية قولها اليوم الأربعاء، إن 67 مهاجرا تونسيا وصلوا في الساعات القليلة الماضية إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

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وأضافت المصادر، أن رسو المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا مستمر من دون توقف، مشيرة إلى أنه "يوجد حاليا حوالي 500 مهاجر في نقطة إيمبرياكولا الساخنة، بينما يمكنها أن تستضيف أقل من 100 شخص فقط".

وتابعت المصادر الأمنية الإيطالية، أنه "في الساعات القليلة الماضية، وصل إلى الجزيرة 67 مهاجرا تونسيا على متن أربعة قوارب، وقد رست مباشرة على ساحل الجزيرة.

وفي هذا السياق، قالت عضو حزب الرابطة المعارض والسيناتورة السابقة أنجيلا مارافينتانو، إن "عبارة الركاب التي كانت في طريقها إلى ميناء إيمبيدوكلي تم إيقافها لانتشال مجموعة من المهاجرين التونسيين ونقلهم إلى البر"، مشيرة إلى أن "هذه العبارة كانت تحمل بالإضافة إلى الركاب، مواد غذائية يجب إيصالها إلى إيمبيدوكلي على وجه السرعة".

ودعت مارافينتانو إلى وضع سفينة الحجر الصحي "موبي تزاز" أمام ساحل لامبيدوزا، كما حدث في بوتسالو وميناء إيمبيدوكلي، لأن لامبيدوزا لا يمكنها تحمل ثقل المهاجرين بالكامل".

المصدر: آكي