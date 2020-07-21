بعد عامين من الانهيار.. إيطاليا تعيد افتتاح جسر جنوة

تفتتح مدينة جنوة الساحلية في إيطاليا الشهر القادم جسرا جديدا أقيم ليحل مكان جسر لعبور السيارات انهار قبل نحو عامين مما أودى بحياة 43 شخصا.

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وقال ماركو بوتشي رئيس بلدية جنوة في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" "جسر سان جورج في جنوة سيفتتح في الثالث من أغسطس عند الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي".

وانهار جزء من الجسر القديم الذي يربط بين إيطاليا وفرنسا في 14 أغسطس 2018 ما أدى لسقوط عشرات السيارات. وتسببت الكارثة في غضب محلي وأثارت خلافا حادا بين الحكومة ومجموعة أتلانتيا للإنشاءات التي أشرفت وحدتها للطرق السريعة على بناء الجسر.

وواصل مئات العمال من تحالف بناء يشمل مجموعة رينا لخدمات الفحص والهندسة وشركة ويبيلد للتشييد وشركة فينكانتيري للشحن العمل ليل نهار منذ يناير 2019 للانتهاء من البناء الجديد ضمن مشروع قاده المهندس المعماري رينزو بيانو المولود في جنوة.

المصدر: رويترز