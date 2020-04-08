انهيار جسر للسيارات شمال إيطاليا

أصيب شخصان بجروح خفيفة اليوم الأربعاء، جراء انهيار جسر للسيارات في شمال إيطاليا.

وذكر متحدث باسم إدارة الطوارئ المحلية، حسب وكالة "رويترز"، أن الحادث وقع في طريق SS330، قرب بلدة أولا الواقعة على نصف الطريق بين جنوة وفلورنسا، مشيرا إلى أن طول الجسر المنهار يبلغ 260 مترا.

وكانت سيارتان في كل منها شخص واحد فقط منخرطتين في الحادث، لأن الطريق المكتظ عادة كانت اليوم خالية من السيارات بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وتم نقل السائقين المصابين إلى مستشفى.

وأوصت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكيلي شركة ANAS التابعة لسيطرة مجموعة شركات سكك الحديد الحكومية Ferrovie dello Stato، والتي كانت تشغل الجسر، بإعداد تقرير مفصل بشأن أسباب الحادث.

المصدر: رويترز