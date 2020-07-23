الحزب الحاكم في تركيا: ماكرون يرتكب شرق المتوسط الخطأ الذي ارتكبه في ليبيا

شن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا هجوما حادا على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ردا على مطالبته بمعاقبة تركيا بسبب تصرفاتها شرق البحر الأبيض المتوسط وتدخلها في ليبيا.

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وقال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية"، عمر جليك، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الخميس عبر "تويتر"، إن "ماكرون ينقل كل القضايا التي يتدخل فيها إلى المنحنى غير القانوني"، معتبرا أن الرئيس الفرنسي "لا يزال يقف في المكان الخاطئ بدعم الأنشطة غير العادلة وغير القانونية لليونانيين".

وأضاف جيليك: "يرتكب ماكرون في شرق البحر الأبيض المتوسط الخطأ الذي ارتكبه في ليبيا. وفي وقت قريب ادعى أن سفينة حربية تركية تحرشت بسفينة فرنسية، وتم دحض مزاعمه".

وأشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "أخبر ماكرون مرارا بالحقيقة حول الأوضاع في سوريا وليبيا وقبرص وشرق المتوسط"، مردفا: "في كل مرة تم إثبات صحة ما قاله رئيسنا وخطأ أقوال ماكرون".

واختتم بالقول: "ماكرون الذي يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا هو أكبر مؤيد للطرف الذي يقف وراء المقابر الجماعية في ليبيا. يجب على ماكرون تصحيح مسار فرنسا بدلا من الانشغال بتركيا".

ودعا الرئيس الفرنسي، في وقت سابق من الخميس، إلى فرض عقوبات على الأطراف المنخرطة في انتهاك السيادة البحرية لليونان وقبرص شرق المتوسط وفي التدخل في النزاع الليبي، في إشارة إلى تركيا.

المصدر: RT + وكالات