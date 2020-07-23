تركيا.. تعيين 3 أئمة و5 مؤذنين لـ"آيا صوفيا"

أعلن رئيس دائرة الشؤون الدينية التركية، علي أرباش، عن تعيين 3 أئمة في مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، بالإضافة إلى 5 مؤذنين معينين أصلا.

وأشار أرباش إلى أن الأئمة هم محمد بوينوكالين، أستاذ في كلية اللاهوت في جامعة اسطنبول مرمرة، بالإضافة إلى كل من فيروخ مشتور، وبنيامين توبكوجلو.

وأكد أرباش، إلى أن الأئمة الجدد سيباشرون عملهم غدا، حيث تعتزم تركيا إقامة أول صلاة جمعة في المسجد منذ 86 عاما.

من جهته، أكد والي اسطنبول، علي يرليقايا، أنه "في إطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا، تم تحديد 5 أماكن مفتوحة لاستقبال المشاركين بالصلاة، 2 للنساء و3 للرجال، حيث سيكون بإمكان الرجال الصلاة في باحة آيا صوفيا، وساحة السلطان أحمد، وعلى امتداد شارع الباسيليكا"، فيما تم "تخصيص حديقة محمد عاكف والمنطقة المجاورة لضريح السلطان أحمد للنساء".

وألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في العاشر من يوليو الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر عام 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

المصدر: "وكالات"