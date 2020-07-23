كوريا الجنوبية تجلي رعاياها من العراق بطائرات عسكرية

أرسلت كوريا الجنوبية طائرتين عسكريتين لإجلاء حوالي 300 من مواطنيها العاملين في العراق، وذلك بسبب تفشي فيروس كورنا هناك.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الطائرتين أقلعتا صباح اليوم الخميس من قاعدة جوية في كيمهيه، على بعد 450 كيلومترا جنوب سيئول.

ومن المتوقع أن تعود الطائرتان اللتان ستقلان 297 مواطنا كوريا، معظمهم عمال في العراق، إلى مطار إنتشون الدولي، غرب سيئول، في غضون الساعة الثامنة صباح يوم غد الجمعة.

وأوضحت وزارة الدفاع في سيئول أنها قررت استخدام الطائرتين العسكريتين لإجلاء العمال الكوريين الجنوبيين إلى البلاد بسرعة نظرا لارتفاع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بمقدار ألفي حالة يوميا في العراق الذي يعاني نظامه الطبي من الضعف.

وستسلم كوريا الجنوبية عبر الطائرتين المتجهتين إلى العراق، 50 ألف كمامة طبية واقية إلى الحكومة العراقية.

ومن المقرر أن يخضع العمال الكوريون الذين تظهر عليهم أعراض كورونا، للفحص في المطار عند عودتهم، بينما سيخضع الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، للاختبارات بعد الانتقال إلى أماكن إقامة مؤقتة.

المصدر: يونهاب