بايدن يصف ترامب بأنه أول رئيس "عنصري" في الولايات المتحدة

وصف جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الحالي الجمهوري، دونالد ترامب، بأنه أول عنصري ينتخب رئيسا للولايات المتحدة.

وسئل بايدن خلال مؤتمر عبر الإنترنت مع ناخبين، عن موقفه من تسمية ترامب الفيروس التاجي بـ"الفيروس الصيني" أو "فيروس ووهان"، فأجب قائلا إن الرئيس "يزرع العنصرية".

وتابع بايدن منتقدا الرئيس الأمريكي ترامب بقوله: "إن الطريقة التي يتعامل بها مع الناس بناء على لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين أتوا، مقززة تماما".

وأضاف بايدن: "لم يفعل ذلك أي رئيس جمهوري، ولا اي رئيس ديمقراطي. كان لدينا عنصريون، هم وُجدوا. حاولوا أن يتم انتخابهم للرئاسة، وهو (ترامب) كان أول من فعل ذلك".

واستهجنت حملة ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، على الفور بما صدر عن بايدن.

وردت كاترينا بيرسون، وهي من كبار مستشاري حملة ترامب، واصفة تصريحات بايدن بأنها "إهانة لذكاء الناخبين السود"، مضيفة أن ترامب "يحب الجميع... ويعمل بجد لتمكين جميع الأمريكيين".

المصدر: رويترز