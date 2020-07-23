المكسيك.. أكثر من 6000 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء تسجيل 6019 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا و790 حالة وفاة اضافية ليصل العدد الاجمالي في البلاد الى 362274 حالة وفاة و41.190 حالة وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

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وفي وقت سابق، أعلن إحصاء لوكالة "رويترز" إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز عتبة الـ 4 ملايين حالة، تجاوزت أمريكا اللاتينية علامة 4 ملايين بعد أن أبلغت البرازيل عن عدد قياسي من الحالات.

المصدر: رويترز