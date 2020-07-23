ترامب: مرتاح لعودة ابني وأحفادي إلى المدارس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه مرتاح لعودة ابنه بارون وأحفاده إلى المدرسة، مشددا على ضرورة أن تبقى المدارس مفتوحة، رغم مخاوف من أنها قد تؤدي إلى مزيد من الإصابات بكورونا.

وقال: "أنا مرتاح لذلك، فالأطفال لديهم أجهزة مناعة قوية، وهم لا يجلبون المرض إلى الوالدين والأقارب المسنين".

وأضاف: "الأمر قيد الدراسة.. فهم لا يصابون بالفيروس بسهولة، ولا يعيدونه معهم إلى المنزل".

وتابع: "قرار فتح المدارس سيعود في نهاية المطاف إلى حكام الولايات".

هدد الرئيس الأمريكي، نهاية يونيو الماضي، بوقف التمويل الفيدرالي إذا لم يتم إعادة فتح المدارس.

وحث ترامب الشباب مرة أخرى على تجنب الحانات المزدحمة، مشجعا الناس مرة أخرى على ارتداء الكمامات الطبية.

وقال، إن "الأمر متروك للحكام لتحديد مدى تشجيع أو طلب تغطية الوجه في ولاياتهم"، ولم يرتد ترامب الكمامة سوى مرة واحدة في الأماكن العامة، ولكن هذا الأسبوع بدأ يشجع على استخدامها وعلى نطاق أوسع.

المصدر: "رويترز"