دراسة: ربع سكان نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا

أظهرت دراسة هندية أن حوالي ربع سكان العاصمة الهندية نيودلهي أصيبوا بفيروس كورونا.

وكشفت اختبارات الدم التي أجراها المركز الوطني للسيطرة على الأمراض على 21387 شخصا تم اختيارهم عشوائيا في أرجاء نيودلهي أن 23.48% منهم لديهم أجسام مضادة للفيروس، ما يشير إلى تعرضهم في الماضي للفيروس.

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وقال رئيس المركز الوطني للسيطرة على الأمراض سوغيت كومار سينغ في مؤتمر صحفي إن أكثر من 75% من السكان ما زالوا ضعفاء أمام الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت في وقت سابق أن هناك 1.19 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، مع تسجيل نحو 29 ألف حالة وفاة.

تعتبر ولاية ماهاراشترا غربي البلاد والعاصمة نيودلهي وولاية تاميل نادو جنوبي الهند هي الأكثر تضررا.

وفرضت حكومة ناريندرا مودي واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم في أواخر مارس الماضي، ولكن تم تخفيفها بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة لتقليل التبعات الاقتصادية المدمرة.

المصدر: فرانس برس