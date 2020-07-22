برقم قياسي جديد.. إسرائيل تسجل أكثر من 2.1 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

حطمت إسرائيل مرة أخرى رقما قياسيا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بتسجيلها أكثر من 2.1 ألف إصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها منذ بداية الجائحة في البلاد بلغت 55695 بتسجيل 2136 حالة للفيروس خلال آخر 24 ساعة.

وارتفع عدد الحالات النشطة للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إسرائيل بذلك إلى 32060 منها 273 مريضا في حالة خطرة 78 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولم تسجل الوزارة وفيات جديدة جراء الوباء خلال اليوم الأخير، لتصبح حصيلة الضحايا عند مستوى 430 حالة وفاة.

وتماثل 23205 إسرائيليين للشفاء من كورونا حتى اليوم.

ويأتي هذا الارتفاع في وتيرة تفشي الفيروس التاجي على خلفية إعادة تشديد الحكومة الإسرائيلية القيود المفروضة لردع تفشي الوباء، بما يشمل فرض إغلاق شامل في عموم البلاد في أيام عطلة نهاية الأسبوع.

وسبق أن حذر وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، حسب تقارير إعلامية، من أن الحكومة ستضطر إلى فرض إغلاق شامل ثان منذ بداية العام الجاري إذا تجاوز معدل الإصابات اليومية عتبة الألفين.

ومن المتوقع أن يتبنى الكنيست في وقت لاحق من اليوم تشريعا يمنح الحكومة صلاحيات استثنائية في مواجهة الوباء، مع تقليص مدى إشراف المشرعين على قرارات الائتلاف الحاكم في هذا المجال.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل