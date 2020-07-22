المكسيك.. 915 وفاة و6859 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 915 وفاة و6859 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 40400 والإصابات إلى 356255.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع في الوفيات وفي الإصابات، بعد تراجع نسبي طيلة الأسبوع الماضي.

وكانت سلطات البلاد قد أكدت سابقا أن العدد الحقيقي للمصابين يفوق على الأرجح الأرقام المعلن عنها.

ورفعت السلطات المكسيكية تدريجيا توقعاتها بزيادة الوفيات. وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو فقد تبلغ الوفيات 35 ألفا حتى أكتوبر، وفي مطلع مايو كان التقدير 6 آلاف.

وكان هوغو لوبيز جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي والمسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا، قد صرح بأن الفيروس "يتباطأ"، لكن عدة مسؤولين سابقين انتقدوا إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بسبب طريقة معالجتها الجائحة.

المصدر: وكالات