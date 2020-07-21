أردوغان وميركل يبحثان التطورات الأخيرة في ليبيا وسوريا

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مباحثات حول التطورات في ليبيا وسوريا، والخطوات الرامية لتطوير العلاقات الثنائية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان وميركل تناولا خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، المستجدات الأخيرة في ليبيا وسوريا.

وأضاف البيان أن أردوغان وميركل بحثا الخطوات الرامية لتطوير العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها الاقتصادية، والسياحية.

كما تطرق أردوغان وميركل إلى القضايا التي من الممكن التعاون فيها بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، ولا سيما خلال المرحلة اللاحقة عقب زوال الجائحة.

المصدر: وكالة الأناضول