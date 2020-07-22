بريطانيا تقترب من التخلي عن "أمل" الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية في تقرير، يوم الثلاثاء، بأن لندن والاتحاد الأوروبي سيفشلان في التوقيع على اتفاق تجارة بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتبق سوى أيام قليلة قبل الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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ونقلت "تلغراف" عن مصادر حكومية قولها إن حكومة المملكة المتحدة تفترض أنه لن تكون هناك صفقة، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق "أساسي" إذا قدم الاتحاد الأوروبي أرضية ملائمة في الخريف المقبل.

وأضاف التقرير أن الحكومة تتوقع أنها ستتعامل تجاريا مع أوروبا بشروط منظمة التجارة العالمية عندما تنتهي الفترة الانتقالية.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضين لا يزالون في طريق مسدود بشأن حقوق الصيد، وحوكمة الصفقة، ودور محكمة العدل الأوروبية.

وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الاثنين، بأن بريطانيا ستواصل العمل بشكل بناء مع الاتحاد الأوروبي في محادثات بشأن علاقة مستقبلية، مشيرا إلى أن لندن ليست مستعدة للتخلي عن حقوقها كدولة مستقلة.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 وعلاقتها مع الكتلة محكومة الآن بترتيب انتقالي يحافظ على القواعد السابقة بينما يتفاوض الجانبان على شروط جديدة.

المصدر: رويترز