باكستان.. الإفراج عن صحفي بعد خطفه بساعات

أفرج في وقت متأخر من ليل الثلاثاء عن صحفي باكستاني معروف بانتقاده للجيش والقضاء في البلاد، وذلك بعد خطفه خلال النهار من أحد شوارع إسلام أباد على أيدي رجال يرتدون زيا عسكريا.

ووضع مطيع الله جان، وهو صحفي مستقل عمل في العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بالقوة في مؤخرة سيارة في وضح النهار أمام مدرسة في العاصمة حيث تعمل زوجته.

ونظم زملاء جان حملة على "تويتر" طالبت بالإفراج عنه، فيما دعت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية إلى إطلاق سراح جان.

وأكدت عائلته، أنه "في أمان وفي طريقه إلى المنزل"، مضيفة أنّه "من السابق لأوانه معرفة ما حدث معه".

وقال متحدث باسم شرطة إسلام آباد، إن "الضباط بدأوا بجمع المعلومات لفتح تحقيق حول القضية".

وجاء خطف جان قبل يوم من مثوله أمام المحكمة الباكستانية العليا بتهمة تحقير القضاة الباكستانيين والجيش في إحدى تغريداته.

المصدر: "أ ف ب"