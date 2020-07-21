باكستان.. اختطاف صحفي انتقد الجيش

أكدت أسرة صحفي ووزير الإعلام الباكستاني، أن رجالا بلباس مدني وزي شرطة مكافحة الإرهاب اختطفوا اليوم الثلاثاء، صحفيا بارزا انتقد صراحة الجيش.

وقالت كانيز سوغرا، زوجة الصحفي مطيع الله جان (51 عاما): "زوجي اختطف هذا الصباح أمام المدرسة التي أعمل فيها في العاصمة إسلام آباد".

وأضافت، أن "لقطات صورتها الكاميرات الأمنية للمدرسة أظهرت جان، الذي جاء لاصطحاب زوجته من العمل، وهو يجر إلى سيارة بعد محاصرته من قبل 5 سيارات، 3 منها لا تحمل أي علامات مميزة ورابعة عليها شعار الشرطة وسيارة إسعاف".

وأشارت إلى أن زوجها أبلغها في السابق، بتلقيه تهديدات من أجهزة مخابرات بعد أن نجا من هجومين نفذهما مجهولون من قبل.

بدوره، أكد وزير الإعلام شيبلي فاراز للصحفيين، أنه "من الواضح أنه اختطف.. من واجب الحكومة تحديد مكانه".

وقال جان، وهو مذيع تلفزيوني سابق، لرويترز في مقابلة العام الماضي، إنه أجبر على الاستقالة من عمله بعد أن انتقد تدخل جنرالات الجيش في السياسة، فيما ينفي الجيش الاتهامات.

ويواجه الصحفي قضية ازدراء للمحكمة بسبب منشور‭ ‬على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه قضاة المحكمة العليا، وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة غدا الأربعاء.

المصدر: "رويترز"