واشنطن ترصد 5 ملايين دولار للمساعدة بالقبض على مسؤول في فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن بلاده فرضت عقوبات على رئيس المحكمة العليا في فنزويلا مايكل مورينو، ورصدت 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وذكر بيان للخارجية، أن "العقوبات على مورينو جاءت بسبب اتهامات أمريكية له بالفساد". وأشار البيان، إلى أن "العقوبات تشمل أيضا زوجة مورينو".

يذكر أن الولايات المتحدة عرقلت في مايو الماضي، تبني مجلس الأمن الدولي لمشروع بيان روسي كان يدعو لاحترام سيادة فنزويلا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتضمن مشروع البيان الذي قدمه نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي "رفض استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة الإرهاب بشتى أشكاله واستخدام المرتزقة، والتأكيد على جميع قرارات مجلس الأمن ذات الشأن".

المصدر: "تاس"