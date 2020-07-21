روسيا قد تبدأ إنتاج لقاح كورونا بشكل تجاري الشهر المقبل

قال مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، إن روسيا قد تبدأ في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف في مقابلة صحفية نشرت اليوم الثلاثاء: "لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس. وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد. ونتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصحية الروسية في أغسطس، وبعد ذلك مباشرة نخطط لبدء الإنتاج الضخم".

وتابع دميترييف القول: "نتوقع الحصول على موافقة الدول الأخرى في سبتمبر".

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح في روسيا (في حيت تصل الحاجة إلى 40-50 مليون جرعة)، وإجماليا مع الدول الشريكة - 200 مليون جرعة.

وأضاف رئيس الصندوق الروسي، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستجرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك على 100 شخص في الإمارات وتركيا وإفريقيا وبلدان أخرى.

وقال دميترييف، "إن الإنتاج الضخم لهذا اللقاح، سيكون قادرا على وقف الموجة الثانية المحتملة لهذا الوباء. أولا وقبل كل شيء، سوف نغطي الطلب على اللقاح في روسيا".

ووفقا لحسابات الصندوق، سيتم إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة من هذه اللقاحات في عام 2021، "مما سيسمح للعالم بمحاربة الفيروس التاجي بشكل فعال".

المصدر: إنترفاكس