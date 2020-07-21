كاليفورنيا تسجل نحو 12 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت ولاية كاليفورنيا 11800 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، وذلك في وقت تدفع فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب باتجاه إعادة فتح المدارس بغية مساعدة الأعمال على العودة لطبيعتها.

وبحسب إحصائية لوكالة "رويترز" بلغت حصيلة المصابين في ولاية كاليفورنيا، نحو 400 ألف إصابة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وهو ما كان سيجعلها في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حالات الإصابة، لو كانت دولة، بعد الولايات المتحدة المتحدة والبرازيل والهند وروسيا.

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها كاليفورنيا عن أكثر من عشرة آلاف إصابة بالفيروس منذ تسجيلها رقما قياسيا بلغ 10861 حالة في 14 يوليو الجاري.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، حيث بلغت حصيلة المصابين فيها أكثر من 3.8 مليون مصاب، وسجلت نحو 140 ألف حالة وفاة.

المصدر: رويترز