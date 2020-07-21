مصدر دبلوماسي أمريكي يكشف خفايا الموقف الأمريكي من الصراع في ليبيا

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر بالخارجية الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية، تعتبر الصراع الليبي مشكلة أوروبية في المقام الأول.

وذكر المصدر للصحيفة الأمريكية، أن البيت الأبيض يضع في نفس الوقت مشاركته في الأزمة الليبية في خانة "الحياد النشط".

ونقل عن المصدر الدبلوماسي قوله في معرض تعليقه على الوضع في ليبيا: "أولا وقبل كل شيء هذه مشكلة أوروبية"، مضيفا في نفس الوقت أن بلاده تواصل جهودا نشطة، معظمها من خلف الكواليس، لدعم التسوية السياسية في إطار سياسة يصفونها بـ "الحياد النشط".

ورأى المصدر كذلك أن الوضع في هذا البلد الإفريقي "صعب للغاية".

من جانب آخر، قال دبلوماسي غربي للصحيفة إن "الولايات المتحدة من حيث الجوهر، خارج اللعبة، والليبيين ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وهم يعتمدون بشكل كامل على كيانات أجنبية".

ورأت صحيفة "واشنطن بوست" أنه من غير المرجح أن تكثف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنشطتها في ليبيا، بالنظر إلى سعي ترامب إلى الحد من المشاركة الأمريكية في الصراعات الخارجية.

وتعتقد الصحيفة في الوقت ذاته، أن هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة تتيح "لروسيا منبرا لتوسيع نفوذها في البحر المتوسط".

المصدر: تاس