كوريا الجنوبية سادس قوة عسكرية عالمية والشمالية في المرتبة 25

احتلت كوريا لجنوبية المرتبة الخامسة من حيث القوة العسكرية، فيما جاءت جارتها الشمالية في المرتبة 25، بحسب موقع "غلوبال فاير باور"، الذي يعتمد في تصنيفه على 50 عاملا لتصنيف الجيوش.

ووفقا لمؤشر القوة العسكرية لعام 2020، الذي نشره موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول، اليوم الثلاثاء، حصلت كوريا الجنوبية على 0.1509 لتحتل المرتبة السادسة من بين 138 دولة في العالم، وكانت كوريا الجنوبية قد جاءت في المركز السابع في العام الماضي.

ويصنف "الموقع" القوى العالمية مُعتمدا على 50 عاملا مثل عدد السكان وعدد قوات الجيش وعدد الأسلحة وميزانية الدفاع.

وكلما اقترب المؤشر من الصفر، فإن هذا يعني أن القوة العسكرية قوية.

وحصلت كوريا الشمالية على 0.3718 لتحتل المرتبة الـ 25 في هذا العام، بتراجع قدره 7 مراكز مقارنة مع العام الماضي.

ولا يدرج ضمن عوامل التقييم ما إذا كانت دولة تمتلك الأسلحة النووية أم لا.

وفي مؤشر هذا العام، جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، تليها روسيا والصين والهند واليابان.

المصدر: يونهاب