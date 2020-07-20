لقاء ثلاثي بين وزيري دفاع تركيا وقطر ووزير داخلية ليبيا في أنقرة (صور)

شهدت العاصمة التركية أنقرة، يوم الاثنين، اجتماعا ثلاثيا جمع وزير دفاع تركيا خلوصي أكار، ونظيره القطري خالد العطية، ووزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إنه جرى خلال الاجتماع "مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الليبية".

وأضاف البيان أن العطية أجرى لقاء منفصلا مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا تناولا فيه "آخر المستجدات على الساحة الليبية".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الداخلية الليبي pic.twitter.com/VuMzliRYPg — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) July 20, 2020

كما أجرى العطية لقاء آخر، مع وزير الدفاع التركي ناقشا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الدفاع التركي pic.twitter.com/NjaTXhJ7Er — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) July 20, 2020

وأكد أكار خلال لقائه العطية على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات.

وقال وزير الدفاع التركي: "نعرب عن شكرنا لقطر إزاء الدعم الجاد للحكومة الشرعية في ليبيا، وحيال ضمان مناخ الاستقرار هناك".

وتعتبر زيارة الوزير القطري إلى تركيا، استكمالا للزيارة التي أجراها أكار إلى الدوحة نهاية الأسبوع.

المصدر: الأناضول + "تويتر"